La Policía capturó en Guayaquil a dos agentes implicados en casos de robo de droga

Dos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policias-detenidos-trafico-drogas-ecuador-espana-FD9410070 target=_blank>agentes de la Policía Nacional </a></b>fueron detenidos en Guayaquil este viernes 14 de noviembre. <b>La Unidad de Conducta Policial los aprehendió porque están bajo investigación </b>en dos casos de robo de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policias-detenidos-trafico-drogas-ecuador-espana-FD9410070 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/guayaquil-policias-procesados-hurto-trafico-drogas-antinarcoticos-CI9381037 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/policias-inteligencia-detenidos-extorsion-guayaquil-CC9343127 target=_blank></a></b>