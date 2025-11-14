Seguridad
14 nov 2025 , 10:14

La Policía capturó en Guayaquil a dos agentes implicados en casos de robo de droga

La Unidad de Conducta Policial indicó que los agentes están dos investigaciones por robo de drogas en Guayaquil y Manta. Uno de ellos fue detenido en abril y recibió medidas cautelares.

   
    Imagen de policías durante un evento de entrega de chalecos antibalas en Guayaquil, en 2024.( Presidencia de la República )
Dos agentes de la Policía Nacional fueron detenidos en Guayaquil este viernes 14 de noviembre.

La Unidad de Conducta Policial los aprehendió porque están bajo investigación en dos casos de robo de droga en Guayaquil y Manta.

Se trata de un sargento segundo y un cabo primero, que laboraban en los distritos Nueva Prosperina y Progreso (Vía a la Costa). Uno fue detenido en la formación policial y el otro en una Unidad Policial Comunitaria (UPC).

Uno de ellos fue detenido en abril del 2025 junto a otro agente por su presunta participación en el traslado de 218 kilos de cocaína desde la parroquia Progreso hasta Villa España, norte de Guayaquil.

Sin embargo, los dos uniformados de esa causa recibieron medidas cautelares y debían presentarse diariamente en la Unidad Judicial Albán Borja.

