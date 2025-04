"Mi proceso estaba por robo, ahora le quieren figurar por homicidio. Entonces no es justo. La mayor parte de los policías somos buenos y las autoridades deben apoyar", manifestó.

Cuatro presuntos delincuentes operaron en ese evento. Dos de ellos fallecieron, por lo que la fiscal del caso pidió que se cambie el tipo penal para que el oficial sea juzgado por homicidio , es decir, el uniformado será investigado ya no como víctima, sino como victimario.

Tanto la Policía como el ministro del Interior, John Reimberg, respaldan el actuar del uniformado, a quien le aseguran, no lo dejarán solo. "He llamado al servidor policial. Le he dicho el respaldo que tiene de nosotros y vamos a seguir paso a paso lo que suceda en este hecho", aseguró Reimberg.