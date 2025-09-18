Seguridad
18 sep 2025 , 11:39

Guayaquil: una policía abatió a un delincuente que quiso atentar contra ella

Más de 75 delincuentes han sido abatidos por las fuerzas del orden. La Policía Nacional detalló que el delincuente quiso atentar contra la agente con un arma.

   
    Imagen del delincuente abatido en Guayaquil, el 17 de septiembre del 2025.( Policía Nacional )
Una servidora policial abatió a un delincuente quien quiso atentar contra su vida en el centro de Guayaquil, el miércoles 17 de septiembre.

El enfrentamiento se produjo en el distrito 9 de Octubre mediante el uso legítimo de fuerza, pues el criminal, junto a un cómplice, intentó emplear un arma de fuego en contra de la agente.

Tras las investigaciones realizadas, la Policía Nacional verificó que el abatido registra antecedentes por tráfico de drogas.

En lo que va del 2025, más de 75 delincuentes han sido abatidos por las fuerzas del orden. El martes 16 de septiembre, otro antisocial fue abatido en el sur de Guayaquil.

Al mediodía de esa jornada, servidores policiales detectaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta intentando sustraer pertenencias de un ciudadano, en la avenida Domingo Comín.

Al intervenir, uno de los individuos portaba un arma de fuego, lo que obligó al personal policial a hacer uso legítimo de la fuerza, resultando en el fallecimiento de un colombiano.

