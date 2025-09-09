Seguridad
Los Choneros: Alias Patucho Celso cumplirá prisión preventiva por dos delitos

Alias Patucho Celso fue denominado por el Ministerio de Defensa como el líder invisible de Los Choneros. Fue procesado por delincuencia organizada y porte ilegal de arma de fuego.

   
    Imagen de alias Patucho Celso en el momento que fue capturado el lunes 8 de septiembre en Sucre, Manabí.( Ministerio de Defensa )
Celso Miguel M.H., alias Patucho Celso, cumplirá prisión preventiva tras ser procesado por los delitos de delincuencia organizada y porte ilegal de arma de fuego, tras ser capturado ayer lunes 8 de septiembre en Sucre, Manabí.

Los cinco hombres que lo acompañaban también fueron identificados como presuntos miembros de Los Choneros y fueron procesados por delincuencia organizada. Uno de ellos se defenderá en libertad por pedido de la Fiscalía General del Estado.

Le puede interesar: Un mes de la fuga de alias Fede: ¿Cómo avanza la búsqueda?

De acuerdo al parte policial, los seis hombres se movilizaban en una camioneta blindada por la vía San Clemente – Bahía. Junto a Patucho Celso estaba un arma de fuego que tenía un permiso otorgado por las Fuerzas Armadas, pero a nombre de una empresa de seguridad.

Sin embargo, al no encontrarse con alguna orden de trabajo y servicio especifico, trasladaron a todos los ciudadanos hasta la Unidad Policial Comunitaria de San Jacinto. Tras una revisión de datos, descubrieron que tres de los cinco hombres que estaban con Celso Miguel M. también lo acompañaron en la narcofiesta de Vía a la Costa, en mayo del 2024.

En ese día, alias Patucho Celso, alias Fede y un grupo de Los Choneros fueron procesados por tráfico de armas, al encontrarse 45 armas de fuego, entre pistolas, fusiles, subametralladoras y escopetas.

Lea también: Informe del SNAI detalla cómo se fugó alias Fede de la Penitenciaría del Litoral

Eventualmente, alias Patucho Celso y alias Fede lograron obtener boletas de excarcelación para defenderse en libertad dos meses después. Esa causa penal está en etapa de juicio, pero ha pasado más de un año sin poderse instalarse.

Aunque alias Fede fue posteriormente capturado por otro caso, logró escaparse de la Penitenciaría del Litoral en julio de este año.

El Ministerio de Defensa calificó a alias Patucho Celso como el "líder invisible" de Los Choneros, cuyo máximo cabecilla, alias Fito, está tras las rejas en Estados Unidos.

Este martes 9 de septiembre, un juez de la Unidad Judicial Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó las medidas contra todos los detenidos.

