Los Choneros: Alias Patucho Celso cumplirá prisión preventiva por dos delitos

Celso Miguel M.H.,<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-patucho-ceslo-capturado-narcofiesta-CG10076958 target=_blank> alias Patucho Celso</a></b>, cumplirá prisión preventiva tras ser procesado <b>por los delitos de delincuencia organizada y porte ilegal de arma de fuego</b>, tras ser capturado ayer lunes 8 de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/un-mes-fuga-carcel-fede-ecuador-MI9785086 target=_blank></a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/integrantes-choneros-capturados-via-costa-CC7307051 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/asi-fue-fuga-fede-segun-snai-XH9595303 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>