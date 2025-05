Un padre fue asesinado cuando dejaba a su hijo en el colegio, en el suburbio de Guayaquil

Un padre de familia fue asesinado cuando dejaba a su hijo en una unidad educativa ubicada en las calles 26 y Chambers, en el suroeste de Guayaquil.

El crimen fue cometido ayer a las 07:00, cuando era la hora de ingreso de los estudiantes. Tras el asesinato, decenas de padres de familia acudieron a retirar a sus hijos.

Según testigos, la víctima llegó en moto junto a su hijo para dejarlo en la escuela, cuando fue atacado por al menos ocho sujetos que se movilizaban en un vehículo gris. Bajaron del auto y le dispararon en varias ocasiones.

Luego los antisociales se fueron por la 26 hasta llegar a la calle García Goyena. La víctima fue identificada como Gustavo M., de 28 años, quien registraba dos antecedentes penales por el delito de receptación.

Vecinos del sector aseguran que no hay presencia policial, en la zona a pesar de que alli hay una institución educativa prioritaria. Representantes del plantel no ofrecieron declaraciones pero informaron a Televistazo que el hecho ya fue reportado al distrito de Educación. Las clases presenciales no fueron suspendidas.

En horas de la tarde, la Policía informó que capturó a un sospechoso del crimen.