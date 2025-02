El padre de los adolescentes expuso su caso este martes en una rueda de prensa convocada por el CDH. Explicó que aproximadamente a las 18:30 del jueves pasado inició una balacera en su barrio, en la cooperativa 15 de Agosto. Señaló que cientos de policías circulaban por el sector e ingresaron a las viviendas.

Aseguró que sus hijos estaban jugando fútbol juntos a otras personas en un parque del sector. Dijo que, cuando empezó la balacera, salió a buscar a los menores y se encuentra con el mayor, quien estaba herido. "Papi, ayúdame. Me dispararon. No me dejes morir, papi", contó el hombre. Aseveró que envió a su hijo al hospital con un familiar mientras buscaba al otro menor en su barrio, pero no lo encontró.

Contó además que del hospital lo llamaron para que lleve la cédula del adolescente. Se embarcó en un vehículo y fue al sanatorio. Ese mismo rato le comunican que el otro menor, que estaba buscando, había llegado al mismo hospital, sin embargo, estaba agonizando. Finalmente, el adolescente murió la tarde del viernes. El hombre sepultó a su hijo el lunes.

Por otra parte, afirmó que sus hijos no pertenecían a bandas criminales, que eran estudiantes y lo ayudaban en labores agrícolas. La familia tiene una finca en la provincia de Santa Elena. Adicionalmente, dijo que los menores fueron alcanzados por proyectiles de supuestos francotiradores.