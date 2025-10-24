Seguridad
24 oct 2025 , 19:41

Nueve presos fueron sentenciados a 40 años por masacre de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral

Así ocurrió en la audiencia de juzgamiento. La madrugada del 12 de noviembre de 2024, se registraron disturbios en el centro carcelario que terminaron en muertes de privados de la libertad.

   
    Los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. ( Archivo / Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Nueve privados de libertad (ppl) fueron sentenciados a 40 años de prisión por la masacre de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, la madrugada del 12 de noviembre de 2024.

¿Cómo se dieron los hechos? Ese día, se registraron disturbios en el centro penitenciario. Policías y militares, junto al personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ingresaron al pabellón para controlar la situación. Los agresores, presuntos integrantes del grupo delictivo Los Duendes, atacaron a varios internos con pistolas, cuchillos y detonaron explosivos.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía realizó varias experticias, incluyendo el levantamiento de cadáveres, la recolección de indicios balísticos y toma de versiones de testigos. Durante el operativo se recuperaron tres pistolas 9 mm, cincuenta y dos vainas percutidas y una granada de mano.

Así, nueve presuntos agresores fueron identificados por los internos y posteriormente aprehendidos.

Le puede interesar: Ecuador no veía dos masacres carcelarias en menos de una semana desde 2022

Audiencia de juzgamiento

El fiscal a cargo de las investigaciones presentó catorce testimonios que incluyeron agentes aprehensores e investigadores, peritos médicos forenses y de balística, responsables de la cadena de custodia y testigos presenciales. Las pruebas documentales comprendieron reportes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), protocolos de autopsia, informes periciales balísticos y la denuncia de la dirección del centro penitenciario.

Tras analizar la carga probatoria, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayas que conocieron la causa emitieron la condena por asesinato contra Álvaro A. E., Bryan S. R., Carlos R. V., Irwin C. M., Carlos M. F., Édgar B. V., Ronny U. M., Nelson C. P. y Darwin C. L.

Impuso una multa de 2 000 salarios básicos y, como reparación integral a los familiares de los fallecidos, el pago de USD 46 000 por cada víctima.

Le puede interesar: Cuatro cárceles firman acuerdo de paz en Ecuador, pero ¿es viable?

