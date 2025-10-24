Nueve presos fueron sentenciados a 40 años por masacre de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral

Nueve privados de libertad (ppl) fueron sentenciados a 40 años de prisión por la masacre de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, la madrugada del 12 de noviembre de 2024.

¿Cómo se dieron los hechos? Ese día, se registraron disturbios en el centro penitenciario. Policías y militares, junto al personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ingresaron al pabellón para controlar la situación. Los agresores, presuntos integrantes del grupo delictivo Los Duendes, atacaron a varios internos con pistolas, cuchillos y detonaron explosivos.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía realizó varias experticias, incluyendo el levantamiento de cadáveres, la recolección de indicios balísticos y toma de versiones de testigos. Durante el operativo se recuperaron tres pistolas 9 mm, cincuenta y dos vainas percutidas y una granada de mano.

Así, nueve presuntos agresores fueron identificados por los internos y posteriormente aprehendidos.

