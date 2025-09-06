Mujeres que obligaban a niños a vender dulces en las calles fueron detenidas en Quito

Tres mujeres que presuntamente obligaban<b> a niños a vender dulces en las calles </b>fueron detenidas en Monjas, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>Quito</a>, la noche del viernes 5 de septiembre. Ellas serán procesadas por presunta<b> trata de</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/detienen-a-2-personas-por-delito-de-explotacion-laboral-a-sus-hijos-NE1688618 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/monte-sinai-ninos-guayaquil-HH2458944 target=_blank></a>