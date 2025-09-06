Mujeres que obligaban a niños a vender dulces en las calles fueron detenidas en Quito

Tres mujeres que presuntamente obligaban a niños a vender dulces en las calles fueron detenidas en Monjas, Quito, la noche del viernes 5 de septiembre.

Ellas serán procesadas por presunta trata de personas por explotación laboral infantil y mendicidad.

LEA: Detienen a 2 personas por delito de explotación laboral a sus hijos

En el operativo denominado Rescate también se aisló a dos adolescentes. Su situación jurídica se resolverá en las próximas horas, indicó Fiscalía.

Entre los indicios recabados constan 19 fundas de rollitos, cuatro cajas de chicles, 24 cajas de caramelos.

También se halló dinero en efectivo, precisamente monedas de un dólar, de 50, 25, 10 y 5 centavos.

LEA: Policía rescata a 8 menores obligados a pedir caridad en el centro de Guayaquil