07 ago 2025 , 21:56

Una mujer requerida por la justicia ecuatoriana por abuso sexual fue extraditada desde Perú

Sobre ella pesaba una notificación roja de Interpol. Se llama María R., quien fue puesta a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal.

   
    La mujer extraditada junto a un agente de la Policía de Migración.( Captura de la pantalla / Ecuavisa )
Una ciudadana ecuatoriana quien era requerida por la justicia por el delito de abuso sexual fue extraditada desde Perú, este jueves 7 de agosto de 2025. Se lo hizo bajo cooperación internacional porque sobre la mujer pesa una notificación roja de Interpol.

Según la Policía Nacional, el delito se cometió en 2017, en la provincia de Imbabura, norte del Ecuador, cuando la mujer mediante entrega de regalos lograba que la víctima se traslade hasta su vivienda para abusar sexualmente.

La mujer se llama María R., quien fue puesta a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal.

