Una mujer permitía que su pareja agreda sexualmente a su hija de cinco años, en Gualaceo

Tanto la madre como el padrastro fueron sentenciados a prisión.

   
    Imagen referencial para graficar la detención de una mujer.( Fiscalía )
Mónica Patricia T. fue sentenciada a 14 años y ocho meses de cárcel por permitir que su pareja agreda sexualmente a su hija de cinco años, en Gualaceo, informó la Fiscalía este viernes 5 de septiembre.

El padrastro en cuestión, Wilmer Vinicio C., también fue condenado a 29 años y cuatro meses de cárcel.

La Fiscalía explicó que la violación se perpetraba cuando el padrastro bañaba a la niña. Pese a que la menor le contó lo sucedido a su progenitora, esta no le creyó e incluso la golpeaba para que se siguiera bañando con el padrastro.

"La última agresión sexual ocurrió en mayo de 2023. Luego, la abuela de la niña las llevó a ella y a su hermano a vivir a su domicilio, con el fin de evitar que continuaran siendo agredidos físicamente por su madre y su padrastro. Meses después, la víctima le confesó los hechos a su tía, quien denunció al implicado en Fiscalía", indicó el Ministerio Público.

