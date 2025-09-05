Una mujer permitía que su pareja agreda sexualmente a su hija de cinco años, en Gualaceo

Mónica Patricia T. fue sentenciada a 14 años y ocho meses de cárcel por permitir que su pareja <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/violacion target=_blank>agreda sexualmente</a> a su<b> hija de cinco años</b>, en <b>Gualaceo</b>, informó la Fiscalía este viernes 5 de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/castracion-quimica-denuncias-violacion-ecuador-noboa-FB9751304 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-violacion-menor-capturado-chimbacalle-quito-DF8788360 target=_blank></a>