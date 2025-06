En redes sociales circula un video de enero de este 2025, donde la propietaria de una tienda en Guayaquil se enfrenta a un presunto extorsionador que la amenaza con vacunarla por no entregarle dinero.

Un hombre vestido con camiseta roja ingresa al local para amedrentar a la mujer que atiende. Ella guarda su teléfono celular y cruza los brazos para escucharlo, lo que el sujeto le va a decir.

"Mamita, muy buenas tardes. Yo te voy a hablar con educación", le dice el hombre.

La mujer responde: "En primer lugar, no me grites, bájame la voz. Aquí vienes con educación y no me vengas con batraciadas".

"Con educación, mamita, perdóname", responde el sujeto.

Durante el enfrentamiento, la mujer abre la caja registradora y saca 10 centavos, para entregárselos al presunto delincuente. "Esto me va a dar", dice el hombre.

