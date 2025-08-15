El ministerio del Interior se encargará de regir el Sistema Nacional de Rehabilitación Social

El <b>ministerio del Interior</b> se <b>encargará de regir</b> el<b> Sistema Nacional</b> de <b>Rehabilitación Social </b>y por <b>disposición presidencial</b>, tendrá, desde hoy a su cargo, al <b>Servicio Nacional de Atención Integral</b> a<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/snai-reducir-hacinamiento-carcelario-centro-contraventores-tungurahua-DG9923511 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fuerzas-armadas-apartaron-control-ocho-19-carceles-estuvieron-durante-mas-de-un-ano-CB9928400 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/fusion-estatal-snai-ecu-911-gastaron-137-millones-2024-LL9863591 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>