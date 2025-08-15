El ministerio del Interior se encargará de regir el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y por disposición presidencial, tendrá, desde hoy a su cargo, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI. Hasta el jueves, ese era el organismo que dirigía ese sistema.

Con el decreto 98, el presidente Daniel Noboa dispuso que el SNAI se adscriba al ministerio del Interior. A diferencia de otros ministerios y secretarías, en este caso el mandatario no ordenó la fusión. De hecho, el SNAI conservará su personería jurídica y su autonomía financiera, técnica, administrativa y operativa.

El decreto establece que el ministerio del Interior será el organismo que organice y administre el sistema de rehabilitación, pero manda a que coordine la ejecución con el SNAI.

En el período de transición, que no tiene un plazo establecido en el decreto, el SNAI mantendrá en vigencia todos los planes, programas, proyectos y obligaciones contractuales, asumidas y en vigencia.

La estructura del SNAI está conformada por tres subdirecciones y 11 direcciones especializadas. Administra los centros de rehabilitación y maneja el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria que tiene más de 2 600 efectivos, en total el organismo tiene 3 956 funcionarios.

El gobierno asegura que incluir al SNAI en el ministerio del Interior es una medida que ayudará a fortalecer la seguridad del país.