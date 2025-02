El Ministerio de Defensa constató la calidad de equipos de protección entregados a las Fuerzas Armadas

El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lideró este 27 de febrero un recorrido para constatar la calidad de los equipos de protección entregados a las Fuerzas Armadas para la lucha contra el crimen organizado. Se realizaron pruebas en el polígono de tiro, tras las cuales el secretario de Estado mostró a los medios las placas de los chalecos antibalas sin daños aparentes.

Ante cuestionamientos sobre el proceso de contratación y denuncias sobre una presunta mala calidad del equipo, el funcionario señaló que la empresa proveedora ha cumplido con lo acordado. "En lo que respecta al contrato con el Ministerio de Defensa, no solo nos han dado la mejor calidad, sino que, además, no solo que ha cumplido con los tiempos de entrega, los ha entregado antes".

Aseguró que la cartera de Estado no ha tenido inconvenientes en las entregas porque los pagos se han realizado según lo acordado. "Hemos tenido la diligencia de planificar bien nuestros pagos y cumplir a tiempo con las obligaciones que tenemos con el proveedor", agregó.

Sin embargo, ante las interrogantes sobre los incumplimientos de entrega a la Policía Nacional, Loffredo explicó que esto se debe a que no hubo un pago de parte de la Policía. Dijo que "No es un proveedor que está descalificado por mala calidad en su producto, sino que hay una diferencia sobre tiempos de entrega. Parece que hicieron algún cambio en la forma de pago y no estuvieron de acuerdo".