En algunos negocios, sus propietarios adquirieron armas para defenderse de los ataques armados o extorsiones . El directivo cuestionó a la Gobernación porque en su pronunciamiento solo habló de precautelar la integridad de la gente y las entidades públicas, pero no se mencionó al sector comercial.

Los integrantes de ese gremio se declararon en rebeldía y no cancelarán ningún tipo de permisos al Gobierno Central ni al Municipio de Esmeraldas hasta que no les proporcionen seguridad. Aseguran que son víctimas de la delincuencia que no les permite avanzar, mientras que las autoridades les exigen permisos.

No cancelarán los impuestos en el presente año ya que son perseguidos por el SRI, Intendencia, IESS o el Ministerio del Trabajo. "Antes laborábamos hasta las 22:00, pero ahora debemos cerrar como máximo a las 18:30 porque tememos que nos asalten", expresó.

Lo mismo pasa en el sector turístico. Un empresario hotelero dijo que los hechos registrados en los últimos días abonan a la crisis por la que atraviesan, porque desde hace más de un año se encuentran a pérdida. A su juicio, hace falta liderazgo en las autoridades y los diferentes gremios para colaborar porque, si entre todos se unen, pueden ayudar a la Policía Nacional dándoles una colaboración y dar mantenimiento a los patrulleros, motocicletas, comprar insumos y adquirir repuestos. "Lo que pasa es que el Gobierno no les entrega lo que necesitan".

