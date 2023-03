Junior Roldán, alias JR, sufre ataque armado en El Triunfo

Versiones aún no verificadas hablan de al menos diez muertos en este ataque, perpetrado por un convoy de gatilleros que pertenecen a una banda que rivaliza con Los Choneros.

Mientras tanto, la Policía se ha declarado en alerta máxima por posibles nuevos ataques. Se conoce que además de municiones de fusiles, los atacantes usaron granadas, algunas de las cuales no detonaron.

El miedo entre la población en El Triunfo no se fue después de la balacera; al contrario, se acentuó.

Individuos armados en las calles estaban revisando uno a uno los vehículos que pasaban cerca del lugar del incidente para revisar si en uno de ellos era trasladado Roldán. "Quieren rematarlo", advierte una persona que graba un video.

Además, personas no identificadas se tomaron un policlínico para que atiendan a las personas que fueron heridas en el ataque contra Junior Roldán y exigieron que todos los demás pacientes que estaban allí, se vayan del lugar. "No queda nadie aquí, se me van todos", se escuchan las amenazas en otro video.