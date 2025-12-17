Seis personas son asesinadas en un departamento de Portoviejo

Una nueva masacre dejó seis muertos en Portoviejo. El hecho violento ocurrió cerca de la medianoche de este martes 16 de diciembre en un departamento con terraza, ubicado en la calle Sucre, entre las calles Espejo y Juan Montalvo.

Según testigos, las víctimas eran de nacionalidad venezolana y residían en el inmueble desde hace menos de una semana. Minutos antes del ataque, los vecinos observaron que los ciudadanos llegaron al lugar en un vehículo y, poco después, se escucharon varias detonaciones.

Inicialmente, los disparos fueron confundidos con pirotecnia. Sin embargo, al percatarse de la gravedad de lo ocurrido, los moradores alertaron a los servicios de emergencia. Una séptima persona resultó herida y fue trasladada en ambulancia a una casa de salud.

A los pocos minutos, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, un procedimiento que se extendió hasta la madrugada de este miércoles 17 de diciembre.

Hasta las 06:00, las autoridades no habían brindado mayores detalles sobre esta matanza, que se suma a los más de 1 200 crímenes registrados en la provincia de Manabí en lo que va del año.