Cuatro hombres fueron asesinados en una casa de Mucho Lote 1, en Guayaquil

Cuatro hombres fueron asesinados la madrugada de este viernes 10 de octubre dentro de un domicilio de Mucho Lote 1, en el norte de Guayaquil. Según las primeras indagaciones, fueron cinco los sicarios que ingresaron a la vivienda simulando ser policías. Los atacantes tumbaron la puerta con un combo.

La matanza ocurrió alrededor de las 03:30 en la planta superior de una casa de dos pisos. Dentro del domicilio también había una mujer, que bajo amenazas, fue obligada a encerrarse en un baño.

Una de las víctimas como Jhonny Eugenio Castro Santillán, de 32 años. Este registraba antecedentes penales por el delito de tenencia y porte de armas, además había sido denunciado por presunta delincuencia organizada.

Otra de las víctimas fue identificada como Juan Carlos Castro Santillán, quien laboraba como guardia en el cantón Puebloviejo, en Los Ríos.

La Policía Nacional apunta, además, que las víctimas habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprano.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al sitio para levantar los cuerpos y recoger indicios. En la escena había más de 30 restos de bala. Asimismo, se recuperó el combo que había sido usado para tumbar la puerta.

En lo que va de 2025 se han cometido alrededor de 2 400 asesinatos en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón.

