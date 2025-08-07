Seguridad
07 ago 2025 , 21:19

El sujeto más buscado en Cañar fue deportado de Estados Unidos

El hombre es acusado de haber matado en 2019 a una mujer embarazada.

   
Fuente:
Registro
Televistazo y Redacción
Luis N., uno de los hombres más buscados en la provincia de Cañar por violencia de género, fue deportado desde Estados Unidos tras permanecer seis años fuera del país sin enfrentar la justicia. El sospechoso enfrenta un proceso judicial por el femicidio ocurrido en 2019 de Brenda Alexandra García Puya, una joven de 20 años que estaba embarazada de tres meses al momento de su asesinato.

Desde 2021, Luis N. se refugiaba en el sur de Ohio, Estados Unidos, tras haber migrado de forma irregular junto a dos familiares. El pasado 12 de febrero, fue capturado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y alguaciles, quienes lo trasladaron a un centro de detención de migrantes donde permaneció cinco meses hasta ser deportado a Ecuador. Además, contaba con una orden roja de Interpol para su búsqueda internacional.

El crimen ocurrió en abril de 2019 y el cuerpo de Brenda fue encontrado cerca del río Burgay, en Azogues, según recordó su padre, Danny García. Se espera que en los próximos días se fije la fecha para la audiencia de juzgamiento de Luis N., acusado de este femicidio que conmocionó a la provincia.

Según organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2025 se han registrado 2 060 femicidios en Ecuador, con 82 víctimas solo en lo que va de este año. Las provincias con mayor número de casos son Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Los Ríos.

La Policía informó que Luis N. intentó evitar ser identificado por las autoridades dejando crecer su barba, para diferenciarse de las fotografías oficiales en la lista de los más buscados de su provincia. De ser encontrado culpable, enfrentará una pena de hasta 34 años de prisión.

