El sujeto más buscado en Cañar fue deportado de Estados Unidos

Luis N., uno de los hombres más buscados en la provincia de Cañar por violencia de género, fue deportado desde Estados Unidos tras permanecer seis años fuera del país sin enfrentar la justicia.