El martillador de Urdesa pierde apelación y se ratifica su condena de 25 años en prisión por asesinato

#AHORA | #Guayas: Sala Penal acoge los argumentos presentados por #FiscalíaEc y ratifica la sentencia de 25 años de prisión contra Roberto Eliut C. C. como autor del #Asesinato de María Fernanda F. C., perpetrado el 4 de octubre de 2011 en Lomas de Urdesa, en #Guayaquil. pic.twitter.com/ZldM7EkjoC