Luis Altamirano, excomandante general del Ejército sobre el caso Las Malvinas: "Las disculpas públicas no han cumplido su propósito, son un agravio a las familias"

"Las disculpas públicas no han cumplido su propósito, son un agravio a las familias. Con la última intervención pública del ministro de Defensa, la política del 'vale todo' se ha instalado en el país, justificando lo injustificable", escribió en su cuenta de X.

En la víspera, Loffredo cumplió con lo ordenado por la jueza Tanya Loor al aceptar un habeas corpus presentado por las familias de los cuatro menores tras ser retenidos por militares.

No obstante, el ministro calificó como absurdo e injusto la sentencia escrita por la magistrada, porque asevera que Loor no tenía las facultades de declarar la existencia de desaparición forzada.

A juicio de Altamirano, en los representantes de las FF. AA. ahora "prima una lógica electoral ausente de empatía social y transparencia". También ve indicios de politización en la institución.

