Los grupos narcoterroristas se instauraron en el gobierno de Correa, sostiene Daniel Noboa

Aseguró que no se trata de bandas convencionales, sino de grupos narcoterroristas que operan en varios países y que cuentan con una gran estructura económica . Por eso dijo que no se trata de algo nuevo, sino que comenzó hace 10 años.

Las tareas para recapturar a José Adolfo Macías, alias Fito, tras su fuga el 7 de enero, continúan a escala internacional. Existe una hipótesis que sostiene que no estaría prófugo en Colombia, sino en Perú; no obstante, Noboa señaló que no hay ninguna información que la respalde.

Agregó que Fito "no es el líder máximo de todos estos grupos (narcoterroristas)". Sin embargo, sí se hacen esfuerzos por recapturarlo. "Hay otros líderes que en el Ecuador están generando terror y estamos controlando", añadió.

Se refirió a la salida de la familia de Fito de Argentina y destacó que "muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas".

