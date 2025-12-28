Seguridad
28 dic 2025 , 14:06

Lo que se sabe de la matanza en Puerto López, donde seis personas fueron asesinadas

Los sicarios se transportaban en dos motos y una camioneta.

   
    Decenas de policías y militares se han desplegado en los accesos al cantón y realizan inspecciones a vehículos y ciudadanos. ( Cortesía )
Seis personas, entre ellas un bebé de dos años, fueron asesinadas este domingo 28 de diciembre en una masacre que tuvo lugar en un mercado de mariscos en el malecón de Puerto López, cantón ubicado en el sur de Manabí.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que hombres a bordo de una camioneta y motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y "dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos".

"Hay algunas líneas investigativas, encontramos también la motocicleta en la que uno de los delincuentes se estaba movilizando, que se encuentra reportada como robada, y en este momento vamos a hacer algunos allanamientos para dar con la localización y captura de estos delincuentes que están tratando de generar el miedo y la zozobra aquí en el sector de Puerto López y en la provincia de Manabí", indicó el oficial al medio manabita El Diario.

Los asesinos se trasladaban en una camioneta y dos motocicletas.
Los asesinos se trasladaban en una camioneta y dos motocicletas. ( Cortesía )

Acurio señaló que a la zona llegaron unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Inteligencia, entre otros, quienes se encontraban recopilando información sobre el hecho.

Tras este hecho, decenas de policías y militares se han desplegado en los accesos al cantón y realizan inspecciones a vehículos y ciudadanos.

Puerto López ha experimentado un fin de semana violento. La mañana de este sábado, dos hombres fueron baleados dentro de una farmacia ubicada entre la avenida Machalilla y la calle Alejo Lascano. En horas de la noche, otro hombre fue acribillado. Adicionalmente, la exreina del cantón, Alina Pihuave, está desaparecida.

Fuentes policiales han señalado que en Puerto López hay actualmente una pugna entre bandas rivales.

Manabí es una de las cinco provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un conflicto armado interno declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes.

