Caso Letty Cando: de comprobarse que tiene esquizofrenia, el asesino podría recibir una sentencia atenuada

Caso contrario -según el 35 y 36 de la misma norma - no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental. Quien al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta , por el padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. "En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad ".

En ese contexto -explica Román- deben intervenir médicos psiquiatras para evaluar la salud mental del investigado. "El tratamiento es a otro nivel. Tiene comprobarse la enfermedad (mental) y ver las condiciones en las que se encuentra".

Al mencionar que se le puede otorgar medidas de seguridad, el sospechoso puede ser llevado a un sanatorio.

Para el penalista Henry Caliz, el principal sospechoso de este caso debe ser procesado por asesinato y recibir 34 años como pena máxima. La razón: al haber enterrado a la víctima por partes en el parque Metropolitano, tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando y capacidad de comprender la ilicitud de su conducta.

Es decir, sabía que cometió un crimen atroz y por eso enterró a la víctima para que no lo descubrieran. "Buscó la impunidad para que no se conozca de la acción. Hay un conocimiento predeterminado de la ilicitud del acto. Por más que le hagan pericias, no van a lograr determinar que no conocía la gravedad del acto".

