Juez ordena la libertad de la cadete Joselyn S.

En la Casa de Justicia de Carcelén, ubicada en el extremo norte de Quito, se desarrolló la audiencia de revocatoria de medidas cautelares a favor de la cadete Joselyn S., quien es procesada por el femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal.

La diligencia comenzó a las 10:00 y acudió la mamá de Bernal, Elizabeth Otavalo, junto a sus abogados. También la defensa de la cadete de 24 años. Tras escuchar a cada una de las partes, el juez Germán Gallo ordenó la libertad a favor de Joselyn S.

Eso implica que la joven podrá defenderse en libertad tras permanecer cuatro meses detenida, pero no podrá salir del país. Jean Paul Egred, abogado de la procesada, manifestó que se hizo justicia para su defendida y su familia. "No existen elementos de cargo contra Joselyn. Se ha expuesto con claridad el hecho que no hay material genético de ella en la habitación 34 en donde se presume que ocurrió el femicidio".

Hizo referencia al audio en el que no se escucha a la cadete. "Esto hecha abajo cualquier duda o inquietud que pudiera existir sobre sus actuaciones para esta defensa que siempre sostuvo que es inocente".

Ahora espera que Fiscalía emita un pronunciamiento abstentivo. Egred espera que ella salga en libertad en horas de la tarde de hoy.

Joselyn S. fue detenida, el 16 de septiembre de 2022, tras la apertura de un proceso investigativo en el marco de la desaparición de María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de Policía por su esposo, Germán Cáceres, de acuerdo con su propia confesión.

El crimen ocurrió el 11 de septiembre y el cuerpo de la víctima fue descubierto diez días después en el cerro Casitagua, localizado a 15 minutos de ese establecimiento educativo, en donde el exteniente era instructor de los cadetes, entre ellos Joselyn S.

Hasta el 30 de diciembre pasado, Cáceres se mantuvo prófugo de la justicia, cuando fue capturado en Colombia y fue expulsado hacia Ecuador. Desde entonces la cadete dejó de ser la única detenida.

