Seguridad
23 ago 2025 , 14:41

Un joven fue asesinado cuando salió a comprar cervezas en el suburbio de Guayaquil

La víctima trabajaba como conductor de grúas. Su mamá dijo que los amigos lo llamaron en la madrugada para consumir unos tragos.

   
  • Un joven fue asesinado cuando salió a comprar cervezas en el suburbio de Guayaquil
    Sicarios asesinaron a un hombre cuando salió a comprar cerveza en el suburbio de Guayaquil. ( Cortesía )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una reunión improvisada con amigos terminó en tragedia. La madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, un joven fue asesinado cuando compraba cervezas en el suburbio de Guayaquil. La víctima tenía 24 años y recibió ocho disparos.

Según información preliminar, los sicarios aprovecharon que el joven salió a una tienda en las calles la K y la L para atacarlo. La alerta se remitió al ECU 911 a las 04:00.

Lea más: Oficial de la Policía acusado de robar material aurífero apeló a la prisión preventiva.

La Policía llegó al sitio y constató el cadáver del joven en el piso. Supuestamente unos amigos lo habían ido a ver a su casa a las 02:00 para ir a tomar unos tragos. Dos horas después, fue atacado.

De acuerdo al reporte policial, el fallecido registra un proceso judicial por tenencia de armas. Todavía no hay sospechosos identificados por el crimen.

Te puede interesar: Fiscalía solicita fecha para vincular a la familia de Fito en proceso de lavado de activos.

Temas
Tenencia de armas
asesinatos Guayaquil
Crimen Organizado
muertes violentas Guayaquil
ajuste de cuentas
Guayaquil
Noticias
Recomendadas