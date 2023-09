Guayaquil | La bocatoma de Interagua en Monte Sinaí está militarizada para alejar a 'vacunadores'

Militares y policías resguardan la bocatoma de Interagua ubicada en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, donde un grupo de 'vacunadores' extorsionaba a los conductores de los tanqueros para permitirles abastecerse del líquido vital que luego era distribuido entre los habitantes de esa populosa zona.

Esta semana se conoció que los 'vacunadores' estaban exigiendo hasta 2 000 dólares mensuales para permitir que los 65 tanqueros se surtan de agua.

Muchos de los choferes de los tanqueros dejaron de trabajar por este motivo. Ello ocasionó desabastecimiento por dos días en Monte Sinaí, donde el agua potable no se distribuye por tubería y alrededor de 150 000 personas deben comprar el líquido a los tanqueros.

Lea también: La policía halla un cadáver envuelto en fundas durante un operativo en el Guasmo, al sur de Guayaquil

"Desde el lunes no teníamos agua porque los tanqueros no estaban subiendo a dejarnos", dijo a Ecuavisa una ciudadana que prefirió no revelar su nombre.

Los extorsionadores incluso intentaron 'vacunar' a personal de Interagua. De hecho, el domingo pasado un guardia de la institución fue asesinado presuntamente por estos delincuentes. La policía sostiene que los sicarios ya están identificados y que uno de ellos fue detenido.