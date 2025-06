Dos presuntos integrantes de Los Tiguerones, que fueron capturados con una moto robada y un tigrillo, salieron libres

Carlos José C. G. y Carlos Josué C. C., señalados como presuntos integrantes del grupo terrorista Los Tiguerones, quedaron en libertad después de ser detenidos con una moto robada y un tigrillo en su domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur, en Guayaquil.

En redes sociales, la Policía Nacional indicó que los hombres tenían en su poder esta especie considerada en peligro de extinción, catalogado en la lista roja de animales protegidos del Ecuador.

En el sistema judicial consta que en la audiencia de formulación de cargos en contra de los hombres solo fueron procesados por Fiscalía General del Estado por el delito de receptación, cuando la tenencia de un tigrillo también habría incidido en el delito contra la flora y fauna silvestre.