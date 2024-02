Los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, responden a los nombres de: Mauro Nicolás Z. A., Jan Piere M. C., Alejandro Angelo C. T., Marco Antonio M. A (menor de edad) y René Jesús C. V.

En la casa también se encontró a una persona que dijo ser parte de la Policía Judicial, pero en ese momento no portaba identificación policial.

LEA: Megaoperativo en Durán: Detienen a 12 presuntos integrantes de Chone Killers y Latin Kings