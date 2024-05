La información desclasificada de los periodistas asesinados de El Comercio tiene inconsistencias, indican familiares

Lamentó que la prioridad del expresidente Lenín Moreno Garcés fue proteger la imagen del Estado . No veló por las vidas de Javier, Paúl y Efraín. "Hay otras inconsistencias de las cuales no puedo referirme".

Añadió que se bloqueó información clave en varios puntos de los informes y existen varias inconsistencias y contradicciones como reuniones en las que no participaron, así como la existencia de un negociador colombiano que nunca supieron sobre su existencia.

Expuso primero lo que señala el acta número 18 . Esta dice que se reunió el Cosepe, al mediodía del 28 de marzo de 2018, tras el secuestro, y se utilizó una presentación para informar lo que ocurrió. "Esta presentación (sobre lo que se trató en el encuentro) no nos fue entregada". Añadió que solo desclasificaron cuatro hojas del reporte, otras 17 páginas no fueron entregadas.

Rivas anunció que hoy mismo se presentará un comunicado a la Corte Constitucional para detallar las inconsistencias de las actas. Pidió una reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, pero no ha obtenido respuestas.

"Nuestras familias no tienen bandera política y no estamos en contra de cualquier Gobierno. Queremos la verdad y la justicia. Las cosas hay que decirlas, sobre todo cuando no hay espacio para el diálogo", enfatizó.

La rueda de prensa se realiza en el edificio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), ubicado en el norte de Quito.

