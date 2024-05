En la información desclasificada por el Cosepe y entregada ayer a sus familares no hay datos relevantes o desconocidos por el país. Se confirma que las autoridades ecuatorianas fueron advertidas que equipo sería asesinado si no accedía a las condiciones puestas por alias Guacho .

El cabecilla del frente Oliver Sinisterra, alias Guacho , los asesinó porque no se concretó un canje con delincuentes detenidos en Ecuador que pertenecían a esta organización delictiva .

El 31 de marzo recibieron mensajes por whatssap del interlocutor de alias Guacho que presionaba al Gobierno. "Liberen a sus muchachos, que si no los sueltan, los matan hoy mismo".

Esta amenaza fue analizada por el Cosepe. Las autoridades decidieron buscar alternativas legales para sacarles de la cárcel de Latacunga. Les enviaron videos de los presos, como una prueba para avanzar en la negociación.

El 1 de abril, alias Guacho remitió mensajes por medio de su interlocutor. "Yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a mandar uno a uno en bolsas. Me libera a los muchachos y libero a sus periodistas".

Los delegados del Comité de Crisis, creado por Lenín Moreno, para este caso, se reunió con los detenidos. El 3 de abril llegaron nuevos mensajes: "a mí no me da nada matarlos. Quiero ver a mis muchachos, mándeme videos".

El canje no se concretó porque no se definió la vía legal. El 7 de abril, llegaron los últimos mensajes. "¿Para cuándo me libera a los muchachos o mato a los periodistas? Dígale a ese ministrillo del Interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar hoy, y a las tres le mando el video de uno de ellos muerto".

Esa fue la última comunicación de Guacho. Según información del Cosepe, se presume que ese día Paúl, Javier y Efraín fueron ejecutados.

