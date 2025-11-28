Human Rights Watch: la militarización de las cárceles no ha dado los resultados esperados

La crisis del sistema penitenciario de <b>Ecuador</b> ha captado la atención de organismos internacionales. En una entrevista con Ecuavisa, la directora para las Américas de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/human-rights-watch-derechos-humanos-militarizacion-MY8634187 target=_blank>Human Rights Watch</a></b>, Juanita <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/militares-carceles-ecuador-crisis-sanitaria-ID10468426 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/human-rights-watch-leyes-ecuador-DM9538243 target=_blank></a></b> <b></b>