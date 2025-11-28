Seguridad
Human Rights Watch: la militarización de las cárceles no ha dado los resultados esperados

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señala que Ecuador vive un colapso penitenciario y que la falta de reformas seguirá alimentando la inseguridad.

   
La crisis del sistema penitenciario de Ecuador ha captado la atención de organismos internacionales. En una entrevista con Ecuavisa, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, señaló que la estrategia de militarización no ha dado los resultados esperados y subrayó la importancia de que las autoridades trabajen en una reforma urgente de la política de rehabilitación social.

Goebertus afirmó que las cárceles ecuatorianas enfrentan una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. La representante de la organización internacional alertó que el país vive un colapso penitenciario, evidenciado por un aumento del 137 % en las muertes carcelarias en un año: se pasó de 321 fallecimientos en 2024 a 760 en 2025.

"Veníamos de un escenario muy malo. Ecuador no es que está empezando a conocer las muertes carcelarias; ha tenido una historia dramática en la región", dijo la especialista.

La directora explicó la consecuencia más grave de que los gobiernos no prioricen la reestructuración de la política de rehabilitación social. "Si no hay una comprensión de la política penitenciaria como un elemento esencial de la política de seguridad y de justicia, el país va a seguir teniendo indicadores de inseguridad muy preocupantes", añadió.

Goebertus hizo un diagnóstico de los principales problemas que el Estado ecuatoriano no ha logrado resolver desde 2021, cuando enfrentó masacres carcelarias que dejaron más de 500 asesinatos. "El hecho de que incluso después de la militarización siguen existiendo las extorsiones por parte de las organizaciones delictivas a familiares de los reos", alertó.

La vocera de Human Rights Watch propone reorientar la acción penal en Ecuador hacia los delitos que verdaderamente desarticulan al crimen organizado. Según su análisis, este enfoque ofrece la mayor oportunidad para lograr una lucha efectiva contra la inseguridad.

