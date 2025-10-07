Un hombre fue sentenciado en Riobamba por tráfico ilícito de drogas en mediana escala

El Tribunal de Garantías Penales de Riobamba, provincia de Chimborazo, sentenció a <b>Jhonnatan Enrique P. M.</b> a cinco años de privación de libertad por el delito de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ejercito-golpeo-economia-criminal-usd-23-millones-operativos-mineria-ilegal-crimen-organizado-KH10244295 target=_blank>tráfico ilícito de drogas</a> en mediana<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carro-daniel-noboa-piedras-canar-DG10250223 target=_blank></a> <b></b> <b></b>