07 oct 2025

Un hombre fue sentenciado en Riobamba por tráfico ilícito de drogas en mediana escala

Jhonnatan Enrique P. M. se dedicaba a la venta de droga en calles de la ciudad.

   
    Durante la inspección corporal, se encontraron en sus bolsillos dos fundas transparentes con una sustancia blanca.( Fiscalía )
El Tribunal de Garantías Penales de Riobamba, provincia de Chimborazo, sentenció a Jhonnatan Enrique P. M. a cinco años de privación de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas en mediana escala. El fallo también incluye el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados.

Según la Fiscalía, el delito ocurrió el 26 de agosto de 2024, cuando agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional identificaron a una persona dedicada a la venta de droga en las calles Barón de Carondelet y España, en Riobamba.

Tras recibir información reservada, los uniformados llegaron al sitio y observaron a Jhonnatan Enrique P. M., quien se transportaba en una bicicleta y mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección corporal, se encontraron en sus bolsillos dos fundas transparentes con una sustancia blanca. La prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína, con un peso neto de 4,70 gramos.

Fue aprehendido en delito flagrante, y Fiscalía inició un proceso penal en su contra.

Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal a cargo del caso, de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti), presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión; el informe de verificación, pesaje y análisis químico de las sustancias incautadas; y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias.

Fiscalía procesó este caso por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delito tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal b (mediana escala), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

