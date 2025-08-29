Un hombre fue llamado a juicio por presunto tráfico de influencias, en Cuenca

Christian U. fue llamado a juicio por su presunta autoría en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias, relacionado a un proceso de contratación pública de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV) de Cuenca.

El fiscal encargado de las investigaciones presentó los elementos de convicción durante audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Expuso que, el 12 de marzo de 2024, el sospechoso se contactó por teléfono con los representantes de las dos empresas que participaban en un concurso de subasta inversa electrónica de la EMOV, entidad que buscaba contratar el servicio de alquiler de 17 grúas, por un valor aproximado de USD 545 000.

Según la Fiscalía, Christian Andrés U., quien no era funcionario de esa institución, "habría exigido a cada uno de los oferentes la entrega de USD 17 000 (1 000 dólares por cada grúa) a cambio de ayudarles a ganar del concurso. A uno de ellos le indicó que él tenía la información del proceso de contratación, porque –supuestamente– se la enviaban desde la misma empresa contratista".

A pesar de la insistencia del acusado, ninguno de los oferentes accedió a entregarle el dinero solicitado. Luego, entre el 13 y el 14 de marzo del mismo año, Christian U. continuó llamando a uno de ellos, a quien le habría solicitado USD 2 000 -según la Fiscalía- a cambio de presentar un incidente para que se declarase desierto el proceso de contratación. De esta manera, se realizaría una nueva convocatoria y el oferente podría volver a concursar, pero en esta ocasión –con la asesoría del ahora procesado– sería el ganador.

El oferente aceptó y entregó el dinero a un motociclista de delivery que fue detenido. Mientras lo interrogaban bajo custodia policial, el apresado recibió la llamada de un compañero de trabajo, quien le ordenó que trasladara el sobre hasta el sector El Cebollar para que se los entregara al dueño. En el momento en que Christian U. llegó al lugar y preguntó por el paquete, fue detenido por los agentes. Le incautaron sus dos teléfonos celulares.

Al concluir la audiencia, el juez ratificó las medidas cautelares en contra del acusado. Es decir, presentación periódica y prohibición de salida del país.

