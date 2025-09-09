Un hombre fue detenido por vender entradas falsas del Ecuador vs. Argentina en Guayaquil

Para estos encuentros que se han desarrollado por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el proceso de venta de las entradas han sido 100 % digital. Para este encuentro quedaron agotadas , según anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El ciudadano fue entregado a la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

Segura EP, empresa municipal de seguridad de Guayaquil, anunció que un hombre que vendía entradas falsas del partido Ecuador vs. Argentina en los exteriores del Estadio Monumental fue detenido.

Imagen del hombre detenido en una patrulla de Segura EP. ( )

Así, los boletos consisten en un código QR que es escaneado en los distintos accesos del predio deportivo, el cual se puede presentar con la pantalla de celular, pero algunos optan por tenerlas impresas.

En el anterior partido que tuvo La Tri de local ante Brasil, que se desarrolló también en Guayaquil, se observó a ciudadanos que tenían códigos QR impresos en hojas A4 a lo largo de la avenida Barcelona, previo a los controles de ingreso.

Lea también: El emotivo mensaje de Agustín Delgado a Enner Valencia por su último partido con Ecuador por Eliminatorias

Algunos de ellos pretendían vender supuestas entradas, que de ser verdaderas, no había garantía que ese fuese el único "ticket digital", pues podía ser impreso múltiples veces.

El hombre capturado podría enfrentar cargos por estafa, un delito que puede conllevar hasta siete años de cárcel.