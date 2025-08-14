Un hombre fue asesinado en un patio de carros de La Garzota, norte de Guayaquil

Un hombre de 32 años fue asesinado en un patio de carros ubicado en la avenida Hermano Miguel, en sector de la Garzota, norte de Guayaquil.

Según información policial, el hecho ocurrió a las 17:20 del miércoles 13 de agosto. El ciudadano estaba en la puerta de entrada del negocio que vende carros de alta gama, cuando sujetos en un vehículo llegaron al sitio y le dispararon varias veces.

El ECU 911 alertó a unidades de la policía, quienes al arribar al lugar, encontraron al hombre identificado como Jordy Garrido, sin signos vitales.

Los uniformados cerraron la vía para que personal de Criminalística investigue los hechos. Moradores que transitaron por la avenida mostraron su preocupación ante el sicariato.

Familiares llegaron al patio para saber lo ocurrido. Uno de ellos informó a los agentes quela víctima era cliente frecuente.

Tras la llegada del carro de Medicina Legal y el levantamiento del cuerpo, agentes requisaron un vehículo de alta gama que se encontraba al pie del patio al momento del crimen.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no emitió un pronunciamiento sobre el caso.