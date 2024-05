Paredes dijo "que se pudo corroborar" lo que Helive Angulo, alias Estimado, dijo en su testimonio anticipado.

En los chats del caso Metástasis se conoció que Norero le pedía a Alias Estimado que "por nada del mundo" el nombre de Landy Párraga sea vinculado con él.

En el interrogatorio, Fiscalía le preguntó si tenía a la mano información sobre Landy Párraga.

"No, ella me preguntó. La teniente Doris Oviedo me preguntó sobre Landy Párraga. Entonces, obviamente tengo una base de datos en la cual puedo verificar los nombres, en la cual salen los nombres de los que van saliendo el tema de requerimientos. Le manifesté que ella no aparecía en mi base de datos", respondió.

