Seguridad
29 ago 2025 , 16:00

Guayaquil: Habitantes de Flor de Bastión pagan extorsiones a bandas ante el temor de ser asesinados

Cuatro templos evangélicos de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, son extorsionados. Además de estas amenazas, los habitantes de este sector enfrentan intimidaciones para formar partes de bandas.

   
    Foto del auto de la familia de Sixto Vega, acribillada por una banda criminal en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil el 28 de agosto.( Televistazo )
El temor y la tristeza se sienten en las calles del bloque 5 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, tras el asesinato de una familia dentro de su casa.

Los habitantes cuentan que Sixto Vega Arana, su esposa e hija fueron acribillados por negarse a pagar las extorsiones, y a ellos solo les sobrevivió su nieto, un bebe de un año que ahora quedó a cargo de sus parientes.

Agregan que Sixto de 57 años, que era evangélico y además trabajaba como mensajero en el Municipio de Guayaquil había dejado todo en manos de Dios.

Le puede interesar: La mutación de los secuestros en Ecuador, grupos criminales han deshumanizado a víctimas

Pero la extorsión no es el unico problema que afrontan las familias en este sector. Los moradores también advierten sobre asesinatos de personas que se negaron a pertenecer a las bandas delictivas.

"Aquí cada semana hay muerte casi todos los días. Recién hace un mes mataron un niño, aquí abajo, porque a veces quieren reclutar. Como no lo ceden, lo eliminan entonces (...) no se puede denunciar porque esto está complicado. Porque si se enteran es que yo hablo y salgo por televisión, mañana están en mi casa", contó un hombre.

Además, alertan que algunos vecinos abandonaron sus casas, las mismas que después fueron ocupadas por los criminales. Incluso, cuatro templos evangélicos en los alrededores también son extorsionados.

"Todos los vecinos están llorando de desesperación, no saben qué hacer. Ya acá la mayoría de las familias de por aquí de este barrio se han ido. En el frente de la esquina está cerrado, ponen en las paredes 'En Venta' para irse porque está demasiado (peligroso) este barrio. Yo ya pagué vacuna también" lamentó un ciudadano.

La Policía asegura que ya han identificado a una banda delictiva que se dedica a extorsionar a los hogares.

"Posiblemente sea la GDO de los tigres (Los Tiguerones) quienes tengan que ver con este hecho violento", apuntó Jonathan Guamán, policía de Flor de Bastión.

Lea también: Los Tiguerones ganan USD 2 millones al año con extorsiones en Socio Vivienda de Guayaquil, señala la Policía Nacional

En esta zona, perteneciente al distrito Nueva Prosperina, muchos aseguran que ya han pagado extorsiones, y si no lo hacen, los balean. Por eso piden al Gobierno que sean los militares que intervengan la zona porque están siendo amedrentados por varios grupos delincuenciales.

Anhelan días más tranquilos como los de antes y esperan que terminen las amenazas que los tienen acorralados y sin paz.

