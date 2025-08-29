Guayaquil: Habitantes de Flor de Bastión pagan extorsiones a bandas ante el temor de ser asesinados

El temor y la tristeza se sienten en las calles del bloque 5 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, tras el asesinato de una familia dentro de su casa.

Los habitantes cuentan que Sixto Vega Arana, su esposa e hija fueron acribillados por negarse a pagar las extorsiones, y a ellos solo les sobrevivió su nieto, un bebe de un año que ahora quedó a cargo de sus parientes.

Agregan que Sixto de 57 años, que era evangélico y además trabajaba como mensajero en el Municipio de Guayaquil había dejado todo en manos de Dios.

Pero la extorsión no es el unico problema que afrontan las familias en este sector. Los moradores también advierten sobre asesinatos de personas que se negaron a pertenecer a las bandas delictivas.

"Aquí cada semana hay muerte casi todos los días. Recién hace un mes mataron un niño, aquí abajo, porque a veces quieren reclutar. Como no lo ceden, lo eliminan entonces (...) no se puede denunciar porque esto está complicado. Porque si se enteran es que yo hablo y salgo por televisión, mañana están en mi casa", contó un hombre.

Además, alertan que algunos vecinos abandonaron sus casas, las mismas que después fueron ocupadas por los criminales. Incluso, cuatro templos evangélicos en los alrededores también son extorsionados.