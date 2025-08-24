Seguridad
24 ago 2025 , 15:30

Un guardia fue secuestrado y asesinado en el canal de la muerte en Guayaquil

La víctima iba en una moto con un compañero cuando la interceptaron. La otra persona logró escapar y alertar lo ocurrido.

   
    Un guardia fue secuestrado y asesinado en el canal de la muerte en Guayaquil.( Cortesía )
user placeholder

Annabell Verdezoto
Una nueva muerte violenta se reportó en Guayaquil la mañana del domingo 24 de agosto de 2025. Un guardia de seguridad fue secuestro y asesinado en el noroeste.

Su cuerpo fue hallado en el conocido canal de la muerte. Un sitio denominado así por la cantidad y frecuencia con la se han encontrado cadáveres y restos humanos en los últimos años.

Según información preliminar, la víctima iba con un compañero en una moto cuando la interceptaron. El otro hombre logró escapar y vi cuando se lo llevaron.

De inmediato, reportó lo ocurrido. Horas después, el cadáver fue encontrado.

La zona donde sucedió el crimen está en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos de Guayaquil. Desde enero a la fecha, registra más de 440 asesinatos.

Temas
asesinatos Guayaquil
crimen organizado Guayaquil
Muertes violentas
Los Tiguerones
disputa de bandas
Guayaquil
Noticias
