Grupos delictivos interceptan a taxirutas para extorsionarlos en el sur de Guayaquil

Un grupo de extorsionadores interceptaron a varios conductores que trabajan como taxiruta desde el Guasmo Sur hasta el centro de Guayaquil, el pasado viernes 1 de agosto.

Una de las intimidaciones fue captada en video. Ocurrió en plena avenida Raúl Clemente Huerta, más conocida como Las Esclusas. Los sujetos impedían que ciertos choferes salgan a hacer sus recorridos.

"De aquí para allá que han estado amenazando a todo carro que trabaja, que viene con letrero de taxiruta.Pero no sé quién serán, no se sabe. Hay preocupación para todos, pues en este caso, por ejemplo, los ingresos de ahora ya no es como antes", dice un conductor.

Los taxistas formales, e incluso los informales, trabajan bajo esa modalidad en dos paraderos improvisados en el Guasmo Central.

Aseguran que las extorsiones provienen de delincuentes de la zona que operan no solo en esa calle, sino tambien en la Abdón Calderón, en las que no permiten circular a quienes no acceden a sus exigencias.

Otro taxista que pidió no ser identificado indicó que una de las bandas que acecha en la ciudadela Los Esteros, también en el sur de la ciudad, está pidiendo hasta USD 5 mil mensuales a tres cooperativas que recorren desde esa zona a cambio de no atentar contra los 650 socios.

