Golpe a Los Lobos: siete integrantes capturados por intento de asesinato en Loja

El ministro del Interior, <b>John Reimberg</b>, informó sobre la captura de siete personas presuntamente vinculadas al grupo criminal y terrorista <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/los-lobos target=_blank>Los Lobos</a></b>. La detención fue ejecutada en el sector de <b>Malacat</b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/trafico-ilegal-combustibles-tercera-amenaza-pais-LB10336841 target=_blank></a></b>