Seguridad
26 oct 2025 , 11:52

Golpe a Los Lobos: siete integrantes capturados por intento de asesinato en Loja

Los implicados usaban uniformes completos, similares a los de la Policía Nacional, para cometer crímenes.

   
  • Golpe a Los Lobos: siete integrantes capturados por intento de asesinato en Loja
    Integrantes de la banda Los Lobos, detenidos( Policía Nacional )
Fuente:
Ministerio del Interior
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de siete personas presuntamente vinculadas al grupo criminal y terrorista Los Lobos.

La detención fue ejecutada en el sector de Malacatos, Loja, por la Policía Nacional tras un operativo que, según un informe preliminar, estaría relacionado con un intento de asesinato.

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego con miras telescópicas, dos alimentadoras, 33 municiones, cuatro uniformes completos similares a los de la Policía Nacional y una camioneta negra reportada como robada semanas atrás.

Te puede interesar: El tráfico ilegal de combustibles es la tercera amenaza del país

Camioneta robada era usada como transporte de criminales
Camioneta robada era usada como transporte de criminales ( Policía Nacional )
Temas
inseguridad
Seguridad
los lobos
intento de asesinato
bandas criminales Ecuador
capturados
Grupos terroristas
John Reimberg
Ecuador
Noticias
Recomendadas