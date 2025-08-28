Seguridad
Gino Guzmán Espín desapareció hace nueve días en Los Ríos

Gino Guzmán Espín fue visto por última vez el pasado 19 de agosto en el recinto Los Ángeles de la provincia de Los Ríos. Tiene 25 años.

   
    Imagen de Gino Guzmán Espín, desaparecido hace nueve días.( Redes sociales )
El paradero de Gino Israel Guzmán Espín es desconocido desde el 19 de agosto de 2025. Según la denuncia de su desaparición, fue visto por última vez en el Sector La Catorce, del recinto Los Ángeles de la provincia de Los Ríos.

El hombre tiene un tatuaje en el brazo derecho en la parte interna a la altura del codo y un tatuaje en la parte de atrás de la oreja izquierda.

Imagen de la boleta de Gino Israel Guzmán Espín.
Imagen de la boleta de Gino Israel Guzmán Espín. ( Televistazo )

Su madre, en videos difundidos en redes sociales, ha clamado por ayuda para hallar a su hijo.

"Se iba a hacer una visita a un centro de rehabilitación. Le voy a dejar el día 13 de agosto y y no sabemos qué pasó", comentó. El 20 de agosto recibió una llamada que no se sabía dónde estaba Gino Guzmán.

Gino Israel Guzmán Espin es oriundo del cantón Pangua, parroquia El Corazón, en la provincia de Cotopaxi.

