Gino Guzmán Espín desapareció hace nueve días en Los Ríos

El paradero de Gino Israel Guzmán Espín es desconocido desde el 19 de agosto de 2025. Según la denuncia de su desaparición, fue visto por última vez en el Sector La Catorce, del recinto Los Ángeles de la provincia de Los Ríos.

El hombre tiene un tatuaje en el brazo derecho en la parte interna a la altura del codo y un tatuaje en la parte de atrás de la oreja izquierda.

Le puede interesar: Fiscalía confirma que investigación por el caso David Romo continúa abierta hasta que aparezca