Dos reos fugaron de la cárcel de Sucumbíos

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que formulará cargos por el delito de evasión contra 30 personas, entre ellas policías, militares y guías penitenciarios, por la fuga de dos internos de la cárcel de Sucumbíos, ocurrida la madrugada del domingo 31 de agosto.

La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se instaló este lunes en Lago Agrio, cabecera cantonal de la provincia.

Lea también: El director de la cárcel de Sucumbíos fue asesinado en Lago Agrio

Como parte de las investigaciones, la Policía Nacional incautó 27 teléfonos celulares a los uniformados que se encontraban de turno en el centro penitenciario.

La cárcel de Sucumbíos, con capacidad para 500 reclusos, está localizada en el cantón Lago Agrio, en la vía que conecta con El Coca (Orellana).

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Revise además: La Policía incautó cinco celulares a dos presos que llamaban a extorsionar desde una cárcel de Sucumbíos

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar desde inicios de 2024 al país bajo conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las prisiones, con el objetivo de recuperar el control estatal de las mismas, que estaban dominadas por las bandas criminales.