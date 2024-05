“Ya no tengo fuerzas, desde hace 3 semanas no me dejan salir al patio, solo me dan de comer 1 vez al día, ya no me acuerdo cuántas noches me sacan en la madrugada en calzoncillo y me dejan en el patio 2 horas”, expresó el autor en ese documento.

El pasado 6 de mayo, Salcedo ofreció colaborar con las autoridades contando todo lo que sabe acerca de los entramados de corrupción Metástasis y Purga, durante su versión libre.

En los chats del caso Metástasis, Salcedo es identificado como alias Bellito y era el supuesto encargado de planificar estrategias ilegítimas en el sistema de justicia para obtener la libertad de Norero.

En los chats del caso Purga se conoció que envió un video de Los Lobos a Mayra Salazar para que lo ayude a difundir por redes y su círculo de contactos. En este clip, esa organización delictiva se deslindaba de las acusaciones de haber participado en el asesinato de Fernando Villavicencio. No obstante, en el transcurso de las investigaciones se comprobó que sí tuvieron relación.