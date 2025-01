Un fiscal fue suspendido por no informar sobre las intenciones de entregarse de Colón Pico

H.A.P.N., fiscal del cantón Mejía, provincia de Pichincha, fue suspendido del cargo durante 10 días sin remuneración por el Pleno del Consejo de la Judicatura al cometer una negligencia relacionada con Fabricio Colón Pico, cabecilla de una facción de Los Lobos.

Las actuaciones del fiscal fueron revisadas tras una denuncia presentada por la fiscal general Diana Salazar, quien sostuvo que el funcionario no puso en conocimiento de sus autoridades información privilegiada sobre la entrega de Colón Pico.

Es necesario recordar que Colón Pico fue detenido el 5 de enero de 2024, acusado de secuestrar a un ciudadano y tras acusaciones de la fiscal Salazar de que él planificaba asesinarla. Fue trasladado a la cárcel de Riobamba, pero se fugó el 9 de enero del mismo año.

El 11 de enero, en un video, Colón Pico dijo que quería entregarse. "Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar, señor Presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar", manifestó.

Al respecto, el fiscal H.A.P.N. tuvo conocimiento de este hecho por medio de la abogada de Colón Pico. El funcionario se contactó, vía telefónica, con la Policía Nacional, y concretaron una reunión con la abogada defensora. Allí indicó que se respetará la integridad física de alias Capitán Pico.

Sin embargo, la Judicatura señala que el fiscal debía dar a conocer de estos hechos a su jefe inmediato. Al no hacerlo cometió una infracción disciplinaria.

Colón Pico fue recapturado en Puerto Quito, Pichincha, el 22 de abril de 2024. Además, recibió una condena por intimidar a Diana Salazar.

