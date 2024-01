Fiscal César Suárez sí contaba con resguardo, pero la Policía aún no se pronuncia

La tarde de hoy, 17 de enero de 2023, el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G), César Suárez, fue asesinado en la Av. Del Bombero, al norte de Guayaquil.

Ante el crimen, este medio consultó a la Policía Nacional para obtener información sobre si el fiscal contaba con algún tipo de seguridad. Hasta el momento, no ha habido respuesta ni se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, la Fiscalía confirmó a Ecuavisa que el fiscal sí disponía de resguardo policial y agregó que "cada unidad a cargo le daba seguridad". No obstante, tampoco brindaron detalles específicos al respecto. Familiares informaron a Televistazo que el resguardo no era constante.

Durante un pronunciamiento, la fiscal General del Estado, Diana Salazar hizo un llamado a las Fuerzas del Orden para "garantizar la seguridad de quiénes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones", además, solicitó al Consejo de la Judicatura autorizar que las audiencias se desarrollen de manera telemática.

