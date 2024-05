El abogado de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, ofreció declaraciones a las afueras de la finca, asegurando que no pudo reunirse con su defendido, explicó que dentro de la propiedad aún hay personas que asistieron al evento, "lo que están haciendo para mí es un acto ilegal como abogado me han botado, no me dejaron tomar contacto con Jacobo Bucaram".

Por su parte, su padre el expresidente Abadala Bucaram también se pronunció a través de su cuenta de X: "Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, él no usa arma, habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Simplemente es Bucaram y comenzará otra vez la persecución política. Ahora que inventarán".

