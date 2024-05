En las últimas horas trascendió la noticia de que Jacobo Bucaram fue detenido en un operativo ejecutado en una finca en donde se realizaba una fiesta, en la Vía a la Costa, la madrugada de este viernes 10 de mayo del 2024. La Policía Nacional encontró 50 armas de fuego, y varios indicios, tras allanar un inmueble ubicado en el kilómetro 34 de esta carretera, en el que hubo más de 100 invitados y artistas internacionales. En las redes sociales saltó el rumor de que uno era el cantante puertoriqueño Gilberto Santa Rosa. Sin embargo, el intérprete de la canción 'Que alguien me diga' aclaró, en un video publicado en Instagram, que no está en Ecuador. "La noticia real es que anoche llegué a Boston para celebrar junto a mi familia las actividades por motivo del doctorado honoris causa que me otorgará mañana Berklee Music College. Cualquier otra información es TOTALMENTE falsa", escribió. Le puede interesar: Gilberto Santa Rosa alcanzó un Guinness

"Yo no voy a Ecuador hace mucho tiempo, de hecho se viralizó una noticia falsa, totalmente falsa, yo no estaba ni cerca del Ecuador, mucho menos del lugar donde ocurrieron esos incidentes. Estuve toda la semana en la Florida (Miami) y antes de eso estuve mucho tiempo en México. Así que no estoy allá. Estoy en Boston esperando la ceremonia del doctorado Honoris Causa que estoy recibiendo", expresó el artista. En lo que respecta al operativo de esta madrugada -según información preliminar- en el predio se encontraban cabecillas de grupos terroristas. En las próximas horas se esclarecerán detalles de este operativo mediante una rueda de prensa. Tanto Abdalá y Jacobo Bucaram enfrentan también un proceso por delincuencia organizada, por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19. Su audiencia de juicio está convocada para el 30 de mayo de este año.

La presentación de un doble del cantante boricua