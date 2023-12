Asesinato Fenando Villavicencio: la audiencia preparatoria de juicio se aplaza por segunda vez

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio fue diferida por segunda vez. La viuda del político, Verónica Sarauz, confirmó que esta se realizará el 6 de febrero de 2024 y fue enfática al decir que en esa fecha "no nos salgan con más argucias".

En primera instancia, la diligencia estaba prevista para el pasado 29 de noviembre de 2023, en el Complejo Judicial Norte; sin embargo, los procesados lograron aplazarla al cambiar de abogado. Las autoridades la difirieron entonces para las 09:30 del martes, 19 de diciembre de 2023, pero tampoco se realizará.

En un documento compartido por Sarauz se detalla que la decisión acoge los pedidos de Laura Dayana Castillo y la defensa de Víctor Alfonso Flores. Agrega que "no se aceptará más dilaciones en la presente causa, disponiéndose que se cuente con la defensoría pública penal a fin de que intervenga en defensa de las personas que no cuenten con defensa particular de las mismas".