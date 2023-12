"Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo. Estoy detrás de la parte política: Carola Ríos, Eljuri, el ministro Fabián Pozo . De ahí, la parte de contrabando y drogas no me interesa", responde el comunicador.

Entre los chats que expone la Fiscalía también se encuentra una conversación en WhatsApp, ya no en Threema, que Norero habría tenido con el ex secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

Allí se negocia una supuesta ayuda del Exsecretario para que el narcotraficante y sus hermanos salgan de prisión, mediante un hábeas corpus. Norero, sin embargo, rechaza la ayuda.

No obstante, Ordóñez desmintió esta información y aclaró: "Nunca, jamás! Ni directa o indirectamente he tenido contacto con delincuentes, peor para ofrecer arreglos. Y menos con mensajes deplorables en ortografía y sintaxis. Fácil verificar, pues el número celular no es y nunca ha sido mío".