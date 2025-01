Fernando Bastias dice que al apelar el habeas corpus, las FF.AA. buscan que haya impunidad

Asimismo, cuestionó que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no se han contactado con los padres afectados, ni tampoco con sus representantes legales. "Las familias interpusieron un habeas corpus que ya fue ganado e inclusive se ordenaron medidas de reparación integral como las de búsqueda y disculpas públicas del Ministerio de Defensa, así como otras de no repetición. Ahí hay un reconocimiento de responsabilidad estatal ".

Fernando Bastias Robayo , abogado de los familiares de los cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil) , habló la mañana de este lunes 6 de enero de 2025 en el programa Contacto Directo de Ecuavisa . Explicó que, si en el juicio se encuentra que los militares son inocentes, eso no significa que no haya responsabilidad estatal.

Afirmó que el Caso de Las Malvinas no es aislado en desaparición forzada, pues hay otros similares en provincias, lo cual es sistemático. Por ejemplo, en Los Ríos se ha identificado 12. "Hay un sinnúmero en Esmeraldas que no llegan a ser denunciados por temor a represalias​​​​".

"No es un hecho espontáneo o un mal procedimiento de FF.AA.". A su juicio, se trata de una movilización de militares sin control ni fiscalización. "No se informó a ninguna autoridad -según FF.AA.- sobre la detención de estos cuatro niños. No siguieron el procedimiento y los 16 militares se sintieron con la total confianza de hacerlo porque saben que cometieron el delito. A pesar de eso, siguieron su curso y eso lo hacen quienes saben que tienen respaldo institucional".

